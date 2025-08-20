Äripäev
  • 20.08.25, 09:00

Müüsin Coop Panga aktsiad ja otsin uut kasvuraketti

Eilse avastuse peale tõttasin Coop Panga aktsiaid müüma ja tehing sai kohe ka tehtud. Aktsia tootlus ei ole vastanud minu eesmärkidele ja ei ole ka näha, et see võiks paraneda.
Kokku läks mul müüki 7447 Coop Panga aktsiat keskmise hinnaga 1,956 eurot aktsia kohta.
  Kokku läks mul müüki 7447 Coop Panga aktsiat keskmise hinnaga 1,956 eurot aktsia kohta.
  • Foto: Liis Treimann
Teisipäeval kirjutasin, et Coop Panga finantstulemused on olnud kehvemad kui konkurendil ja trendi vaadates ei ole ka kiiret leevendust oodata. Seega otsustasin, et on aeg vähendada pankade osakaalu portfellis, kuna mul on lisaks Coop Pangale veel ka LHV ja Swedbank ning finantssektorist ka Wise.
Investor Toomas
  • 19.08.25, 13:42
Aitab sellest vindumisest, panen Coop Panga aktsiad müüki
Viskasin pärast pankade kuutulemusi pilgu peale nii LHV kui Coop Panga finantsidele ning avastasin, et Coop Panga aktsia senine tootlus jääb suurelt minu eesmärgile alla, mis sunnib ka tegutsema.
Investor Toomas
  • 18.08.25, 11:15
Püüan rekordit: hinnasihid lubavad peagi portfelli väärtuse ees uut numbrit näha
Mitmel aktsial jagub tõusuruumi
Juulikuu tulemusi kokku lüües unistasin, et minu portfelli väärtus algaks juba järgmise, suurema numbriga. Nüüd arvutasin välja portfellis peituva potentsiaalse kasvu.
Börsiuudised
  • 14.08.25, 06:00
Pankade vaikne hinnasõda: parimat kodulaenu pakutakse alla 1% marginaaliga
Uute kodulaenude keskmine intress ei ole tänavu saavutanud uusi alumisi rekordeid, aga kampaaniakorras liiguvad mõnedki erakordsed pakkumised.
Börsiuudised
  • 12.08.25, 09:31
Coop Panga puhaskasum on aastaga vähenenud pea viiendiku võrra
Coop Panga alates aasta algusest teenitud puhaskasum jääb aastatagusele tulemusele 16% alla. Netotulu on teenitud 6% vähem ja tegevuskulud on püsinud aastatagusega samal tasemel.
  • ST
Sisuturundus
  • 18.08.25, 11:47
Oluliselt väiksem tarnekulu viib Eesti e‑poed kiiremini välismaa turule
Logistika võib olla e‑kaubanduse suurim peavalu või hoopis võti kiireks kasvuks. Veebipoodidele logistikalahendusi pakkuva Tempo Posti asutajad Carl-Robert Reidolf ja Ron Donald on loonud lahenduse, mis aitab e‑poodidel lihtsasti ja kuluefektiivselt laieneda Eestist üle kogu maailma.

1
Uudised
  • 18.08.25, 17:18
Rademari asutaja lõpetab 33aastase teekonna: “Nüüd on aeg keskenduda muule”
2
Uudised
  • 19.08.25, 06:00
Sportlandi tülitsevate Eesti ja välisomanike vahel käivad väljaostu-läbirääkimised
3
Uudised
  • 18.08.25, 15:49
Saneerimisel perefirma läheb pankrotti. „Moodulmajade tippaeg on läbi“
4
Juhtkiri
  • 19.08.25, 06:00
“Mul on järjekord ukse taga!” Homme enam ei ole
5
Investor Toomas
  • 19.08.25, 13:42
Aitab sellest vindumisest, panen Coop Panga aktsiad müüki
6
Uudised
  • 19.08.25, 10:34
India firma teatas Paidesse 100 miljoni investeerimisest

Investor Toomas
  • 20.08.25, 09:00
Müüsin Coop Panga aktsiad ja otsin uut kasvuraketti
Suur lugu
  • 20.08.25, 06:00
Kaks 18aastast ehitasid üles äri, millesse polnud kellelgi usku
Suur eeskuju on Oleg Gross
Arvamused
  • 20.08.25, 06:00
Ajakirjanik: Ott Tänak ja teised ässad, teie auvõlg ootab tasumist
Saated
  • 20.08.25, 06:00
Neinar Seli kiiks on raha tegemine. „Kõige kurvem on, et ma ei tea siiani, et rikas olen“
Börsiuudised
  • 20.08.25, 00:26
Tehisaru-aktsiate kukkumine vedas Nasdaqi langusse
Uudised
  • 19.08.25, 18:26
Linda Nektar jõudis veerandi võrra suurema käibega kasumisse
Börsiuudised
  • 19.08.25, 17:57
Washingtoni kohtumine kukutas Euroopa kaitsetööstuse aktsiaid
Uudised
  • 19.08.25, 17:38
Kümne seafarmi ümber kehtestati viibimiskeelud
Kaks 18aastast ehitasid üles äri, millesse polnud kellelgi usku
Kaks 18aastast ehitasid üles äri, millesse polnud kellelgi usku
Suur eeskuju on Oleg Gross
Neinar Seli kiiks on raha tegemine. „Kõige kurvem on, et ma ei tea siiani, et rikas olen"
Neinar Seli kiiks on raha tegemine. „Kõige kurvem on, et ma ei tea siiani, et rikas olen“
Ajakirjanik: Ott Tänak ja teised ässad, teie auvõlg ootab tasumist
Ajakirjanik: Ott Tänak ja teised ässad, teie auvõlg ootab tasumist
Kaks 18aastast ehitasid üles äri, millesse polnud kellelgi usku
Kaks 18aastast ehitasid üles äri, millesse polnud kellelgi usku
Suur eeskuju on Oleg Gross
“Mul on olnud piinlik öelda, et olen värbaja!”
“Mul on olnud piinlik öelda, et olen värbaja!”
Panga värbamisjuht: tööotsijat ootab pikk ja raske teekond
Sel nädalavahetusel tuleb Tallinna peaaegu miljon eurot
Sel nädalavahetusel tuleb Tallinna peaaegu miljon eurot
Maaklerid New Yorgi börsil.
Tehisaru-aktsiate kukkumine vedas Nasdaqi langusse
Tervisekassa juht paneb koos lahkumisavaldusega lauale päästeplaani
Tervisekassa juht paneb koos lahkumisavaldusega lauale päästeplaani
“Toiduahela kallale minek tekitab väga suurt vastasseisu.”
Kaubanduskett sai sealihatootjalt tarneraskuste kohta hoiatuse
Kaubanduskett sai sealihatootjalt tarneraskuste kohta hoiatuse
Sisuturundus
Raamatupidamisbüroo omanik: lillkapsal võiks olla madalam käibemaksumäär kui alkoholil
  • ST
Raamatupidamisbüroo omanik: lillkapsal võiks olla madalam käibemaksumäär kui alkoholil
Aitab sellest vindumisest, panen Coop Panga aktsiad müüki
Aitab sellest vindumisest, panen Coop Panga aktsiad müüki
Maaklerid New Yorgi börsil.
Tehisaru-aktsiate kukkumine vedas Nasdaqi langusse
Washingtoni kohtumine kukutas Euroopa kaitsetööstuse aktsiaid
Washingtoni kohtumine kukutas Euroopa kaitsetööstuse aktsiaid
Tauri Alas: poliitik tahaks II samba kinni panna, abiks võtab ta õunad ja apelsinid
Tauri Alas: poliitik tahaks II samba kinni panna, abiks võtab ta õunad ja apelsinid
Nasdaq Tallinn.
Balti aktsiad pöörasid suure käibega tõusule

Uudised
19.08.25, 06:00
Sportlandi tülitsevate Eesti ja välisomanike vahel käivad väljaostu-läbirääkimised
Uudised
  • 19.08.25, 06:00
Sportlandi tülitsevate Eesti ja välisomanike vahel käivad väljaostu-läbirääkimised
Uudised
18.08.25, 17:18
Rademari asutaja lõpetab 33aastase teekonna: "Nüüd on aeg keskenduda muule"
Uudised
  • 18.08.25, 17:18
Rademari asutaja lõpetab 33aastase teekonna: “Nüüd on aeg keskenduda muule”
Investor Toomas
19.08.25, 13:42
Aitab sellest vindumisest, panen Coop Panga aktsiad müüki
Investor Toomas
  • 19.08.25, 13:42
Aitab sellest vindumisest, panen Coop Panga aktsiad müüki
Uudised
19.08.25, 10:34
India firma teatas Paidesse 100 miljoni investeerimisest
Uudised
  • 19.08.25, 10:34
India firma teatas Paidesse 100 miljoni investeerimisest
Uudised
18.08.25, 18:02
Eesti ärimeeste ladvik pani salapärasele futu-kinnisvaraärile õla alla
Uudised
  • 18.08.25, 18:02
Eesti ärimeeste ladvik pani salapärasele futu-kinnisvaraärile õla alla
Uudised
18.08.25, 15:49
Saneerimisel perefirma läheb pankrotti. „Moodulmajade tippaeg on läbi"
Uudised
  • 18.08.25, 15:49
Saneerimisel perefirma läheb pankrotti. „Moodulmajade tippaeg on läbi“
“Mul on järjekord ukse taga!” Homme enam ei ole
Juhtkiri
  • 19.08.25, 06:00
“Mul on järjekord ukse taga!” Homme enam ei ole
Sisuturundus
18.08.25, 11:47
Oluliselt väiksem tarnekulu viib Eesti e‑poed kiiremini välismaa turule
  • ST
Sisuturundus
  • 18.08.25, 11:47
Oluliselt väiksem tarnekulu viib Eesti e‑poed kiiremini välismaa turule

Äripäeva fookuses
Marko Mihkelson: Trump võib sõja jätkumise ajada Ukraina süüks
Äripäeva fookuses
Marko Mihkelson: Trump võib sõja jätkumise ajada Ukraina süüks
00:00
Hommikuprogramm
Igor Rõtov hoiatab: Putin jahib Alaskal Eesti jaoks kõige halvemat stsenaariumit
Hommikuprogramm
Igor Rõtov hoiatab: Putin jahib Alaskal Eesti jaoks kõige halvemat stsenaariumit
00:00
Äripäev eetris
Äripäev eetris: kunagi ei tea, kust vandenõulastel järgmine pauk tuleb
Äripäev eetris
Äripäev eetris: kunagi ei tea, kust vandenõulastel järgmine pauk tuleb
Hommikuprogramm
Taastuva korterituru kõrval kasvab tempokalt ka huvi eramute vastu
Hommikuprogramm
Taastuva korterituru kõrval kasvab tempokalt ka huvi eramute vastu
Hommikuprogramm
Sander Danil: turud püsivad hoolimata kõrgest riskist mugavustsoonis
Hommikuprogramm
Sander Danil: turud püsivad hoolimata kõrgest riskist mugavustsoonis
Hommikuprogramm
Andrei Hvostov Ukraina ja Venemaa võimalikust kohtumisest: "Ausalt öeldes kohe üldse ei usu."
Hommikuprogramm
Andrei Hvostov Ukraina ja Venemaa võimalikust kohtumisest: "Ausalt öeldes kohe üldse ei usu."
Eesti ärimeeste ladvik pani salapärasele futu-kinnisvaraärile õla alla
Eesti ärimeeste ladvik pani salapärasele futu-kinnisvaraärile õla alla
Rademari asutaja lõpetab 33aastase teekonna: "Nüüd on aeg keskenduda muule"
Rademari asutaja lõpetab 33aastase teekonna: “Nüüd on aeg keskenduda muule”
Tööturg on praegu halastamatu: sadu CVsid ja mitusada kandidaati. "Sa oled tubli, aga meil on veel tublimaid"
Tööturg on praegu halastamatu: sadu CVsid ja mitusada kandidaati. “Sa oled tubli, aga meil on veel tublimaid”
Vireeni juht sigade hukkamisest: Nurme sigala juures tikuti mulle kallale ja lõhuti tehnikat
Vireeni juht sigade hukkamisest: Nurme sigala juures tikuti mulle kallale ja lõhuti tehnikat
Kaido Jõeleht napsas Sõõrumaalt tippjuhi
Kaido Jõeleht napsas Sõõrumaalt tippjuhi
Pankade vaikne hinnasõda: parimat kodulaenu pakutakse alla 1% marginaaliga
Pankade vaikne hinnasõda: parimat kodulaenu pakutakse alla 1% marginaaliga
Hukkunud Oleg Sõnajala ärid liikusid pärijatele
Hukkunud Oleg Sõnajala ärid liikusid pärijatele
Riigi IT-käki kohtusse viinud korteriühistu sai uue võimaluse
Riigi IT-käki kohtusse viinud korteriühistu sai uue võimaluse
