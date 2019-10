Sergei Bogatenkov: Euroopa sörgib idufirmade rahastamisel Silicon Valley sabas

Selle asemel, et raha saaks kaasatud ühisrahastamisse või riskikapitali investeeringutesse, hapneb see Euroopas tulutult pangahoiustel, kirjutab Admiral Markets ASi juhatuse esimees Sergei Bogatenkov.

Sergei Bogatenkov. Foto: Erakogu

Oktoobri alguses arutati Brüsselis koostööprojekti Markets4Europe kohtumisel Euroopa kapitalituru tugevdamise väljavaateid. Kuigi kapitali vaba liikumine on Euroopa Liidu ühtse turu üks alustaladest, kinnitab tänane olukord, et Euroopa turg vajab korrastamist. Markets4Europe'i eesmärk on välja töötada praktilised lahendused tõeliselt integreeritud finantsturgude arendamiseks Euroopa Liidus, mis aitaksid senisest efektiivsemalt ettevõtlusesse raha kaasata.