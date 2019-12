Milderi märkmed 3/5: minu kallid kriisid

30 aastat ja 5+1 kriisi. See, et sa kasutad ühte head kriisi oma ärimudeli arendamiseks, on lihtsalt mõistlik. Samas ei taha meist ju keegi nendesse kriisidesse sattuda, kirjutab Meelis Milder Äripäeva arvamusosas ilmuvas artiklisarjas.

Meelis Milder. Foto: Andras Kralla

Aasta võis olla 2015 ja meil Baltikas oli tavaks juhttiimi koosolekuid aeg-ajalt pidada oma majast väljas. Seekord olime külas oma Baltika kvartali naabritel TransferWise`il. Nad olid toonud meie ühisele õuele noort ja rahvusvahelist seltskonda ning uudseid mõtteid. Kontor vastas ootustele – lahtised köögid, täidetud külmutuskapid, pallimered, tõukerattad liikumiseks, palju värve ja avarust. Väga tore personalijuht, tõsi, ta kandis küll põnevamat ametinimetust, rääkis ettevõtte lugu, tutvustas nende väärtusi. Tuleviku käibekõvera joon kerkis kõrgustesse. Siis oli käes minu aeg tänamiseks. Olin üksiti lummatud ja teistpidi kade, kuid leidsin oma sõnad ja soovisin edu järgmise 80 aasta üleelamisel (nii umbes meie vanuseks saamisel). Nende kriisid ootasid alles ees.