Hulgimüüjad: raviminappuse leevendamine vajab läbimõeldud plaani

Sotsiaalministeeriumi kokku kutsutud ravimite kättesaadavuse ümarlaual osalend ravimihulgimüüjad ei poolda lahendusviise, mille tulemusena kannataks tervishoiuteenuse osutamise kvaliteet ja patsiendi heaolu, kirjutab Eesti ravimihulgimüüjate liidu juht Teet Torgo pressiteates.

Teet Torgo. Foto: Raul_Mee, Raul Mee

Hulgimüüjad nõustuvad ministriga, et ravimite suurtes tootmisüksustes Hiinas ja Indias tekkivad probleemid mõjutavad kõiki. Ka ravimite puuduse põhjuste väljaselgitamiseks Euroopa hulgimüüjate poolt korraldatud uuringu kohaselt on peaaegu kõik neist otseselt või kaudselt seotud ravimite tootmisega seotud probleemistikuga. Ravimi põua käes ägab kahjuks tõepoolest terve Euroopa. Hulgimüüjad kinnitavad, et pingutavad iga päev selle nimel, et mitte keegi ei jääks vajalikust ravimist ilma. Reaalsus aga on, et Eestisse saab tuua vaid seda ravimit, mis päriselt ka kusagil olemas on.