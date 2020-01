Rain Vääna: mida loodan ja kardan aastal 2020

Ragn-Sells ASi juhatuse esimees Rain Vääna loodab vastuses Äripäeva arvamusliidrite ja juhtide küsitlusele, et alanud aastal on saada piisavalt kvalifitseeritud tööjõudu, aga kardab valitsuse populistlikke otsuseid.

Rain Vääna. Foto: Raul Mee

Olen oma loomult positiivse maailmavaatega ja usun, et väga palju sõltub oodatud tulemus minu ja meeskonna panusest. Samas on selge, et valitsuse ja kohalike omavalitsuste otsused mõjutavad meid oluliselt. Ka globaalne majandus mõjutab materjalide taaskasutust järjest enam ehk seegi annab võimaluse kas kasvada või ohtude korral kehvemaid tulemusi oodata.