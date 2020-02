Kaija Teemägi: anna juhile tööriistad, mitte ära ütle, kuidas maja ehitada

Kaija Teemägi Foto: Jake Farra

Kui tõejaõiguslikult ajavad juhid organisatsioonis vaid enda rida, keskendudes küsimusele, kelle maale kraav kaevata, on ettevõte kord ühele, siis teisele poole kaldu. Kuidas ja miks on vaja organisatsiooni juhtimist ühtlustada, küsib ja vastab Elisa personalivaldkonna juht Kaija Teemägi.

Ettevõtte üks peamisi alustalasid on läbimõeldud juhtimine. Kuna ettevõttes võib olla väga erineva kogemuse ja taustaga juhte – alles alustavaid või kogenumaid –, siis on peamine eesmärk ühtlustada arusaama juhtimisest ning anda tööriistu, kuidas igapäevatööd paremini teha. See aitab luua ühtsema süsteemi, ennetada komistuskohti, tagada sujuvama töökorralduse ning tekitada tiimitunnet ning ennekõike oma inimesi paremini ja võrdselt juhtida.