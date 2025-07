Tagasi 26.07.25, 14:31 Raadiohitid: börsil on hinnad valed ja USA aktsiaturg rallib ebamugavalt kiiresti Sel nädalal pakkus kuulajatele kõige rohkem huvi turu tootlust ületanud investor, USA aktsiaturg, LHV uus juht, miljonärist ärimees ja börsikaupleja portfell.

Saates "Investor Toomase tund" jagas oma teadmisi fondihaldur Andres Poom, kelle strateegia on viimase kümne aastaga turgu oluliselt edestanud.

Foto: Andres Laanem

Investor Andres Poom ei ole nõus sellega, et aktsiate hinnad on börsil alati õiged. Lühemate ja pikemate ebakõlade pealt teenimiseks lõi ta enda investeerimisalgoritmid, rääkis Poom saates “Investor Toomase tund”.

“Alati öeldakse, et börsil on alati õigus, hinnad on alati õiged ja börs on efektiivne. Minu lähtepunkt on tegelikult see, et börs on alati vale,” ütles Poom. “Finantsprofessoritel läheb hari punaseks, kui seda kuulevad.”

Suurematel USA tehnoloogiafirmadel on järjest keerulisem väga kõrgeid investorite ootusi ületada ning kohati tundub, et aktsiate hinnad on ettevõtete kasumitest ette kihutanud, viitas Swedbank i privaatpanganduse strateeg Tarmo Tanilas

“Erinevad investorite psühholoogiat mõõtvad indikaatorid pigem vihjavad ettevaatlikkusele ja mina ei tunne ennast mugavalt. Nagu Tänaku autos: hea auto, aga sa pead järjest rohkem riske võtma, et teel püsida. Ja sa ei tea, millal tuleb pime kurv, kus sa enam teel ei püsi,” ilmestas Tanilas.

Ta tõi esile veel mitmeid märke, mis viitavad, et riskid USA aktsiaturul on läinud väga kõrgeks. Näiteks on CNNi hirmu ja ahnuse indeks kerinud kolme kuuga 3 juurest 75ni, mis viitab äärmuslikule ahnusele. Kui ootused on nii kõrged, võib väiksemgi pettumus viia turu langusesse, hoiatas Tanilas Äripäeva raadio hommikuprogrammis.

Küsis Mai Kroonmäe.

Praegu on ettevõtjatel nähtavust vähe ja olukord on heitlik nii geopoliitiliselt, majanduslikult kui ka poliitiliselt, rääkis LHV värske juht Mihkel Torim , kes on täna esimest päeva uues ametis.

“Ettevõtjate isu edasi liikuda on küll tagasi tulnud, aga iga päev on uued uudised ja uued teemad. Lõpuks võib-olla peame ootama ära selle hetke, kus globaalne makro natukene stabiliseerub,” kirjeldas Torim.

Intervjuus tutvustas Torim pikemalt ka LHV teise kvartali tulemusi ja rääkis seejuures nii kasvanud kuludest kui ka Suurbritannia äri ambitsioonidest. Juttu tuli ka Torimi esimest tööpäevast ja Madis Toomsalu kingadesse astumisest.

Küsis Neeme Korv.

Viktor Siilats on miljoneid korjanud sellest vaikides

90ndatel telekanali EVTV müümisest saadud kapital võimaldas Viktor Siilatsil siseneda oma järgmise hobi – meresõidukite – müügimaailma.

Foto: Kristi Markov

Autoäriga jõukaks saanud mitmekülgne ärimees Viktor Siilats pole kunagi jõuliselt välja öelnud, et tahab teenida miljoni. Või kaks. Ometi jälgib ta jõukate edetabeleid huviga.

“Ma pole kunagi endale sugereerivalt öelnud, et “tahan miljonit”,“ sõnab saates “Tippkohtumine” 66miljoniga viimases Äripäeva rikaste TOPis figureeriv AS Info-Auto omanik.

Ta räägib, et kui hakkab midagi raha nimel tegema, kipub tulemus nässu minema. Naljaga pooleks nimetab ta, et suudab koguni riikide valuutakursid pea peale keerata. “Kui mina hakkan mingeid valuutatehinguid kalkuleerima ja isegi kui see on väga-väga stabiilne valuuta, muutub ühtäkki üleöö kõik minu kahjuks.”

Samas ei jäta kvaliteetsete ja luksuslike toodete tarbimise eelduseks olev jõukus Siilatsit sugugi ükskõikseks ning tema viimaste aegade äritegevust kinnisvara ja merenduse valdkonnas võib paljuski kokku võtta kui luksusliku elustiili pakkumist. Ka Äripäeva rikaste edetabelit jälgib ta huviga ning hoiab silma peal, kui iga-aastane uus edetabel ilmub.

Saates selgitab ta pikemalt, kuidas jõukuse poole püüdlemine ning samas rahaliste eesmärkide suhtes ükskõikne positsioon temas endas vastuolu ei tekita.

Siilatsi äride ning 1990ndate meenutuste kõrval keskendume ka isiklikumatele teemadele, küsime motivatsiooni ja perekondlike õppetundide kohta. Muu hulgas avaldab Viktor Siilats , kas ta on tänaseks päevaks ära leppinud varanduse pärast ligi 10 aastat tagasi tülli läinud pojaga ning mida sellest tülist õppis.

Saadet juhib Lauri Leet.

Börsikaupleja avab portfelli: näen tugevust kolmes sektoris

Börsikaupleja Markus Tamm müüs USA tehnoloogiasektori suure seitsmiku aktsiad suuresti juba enne aprilli suurt langust, kuid kevadel on ta noppinud oma portfelli aktsiaid näiteks kaitsetööstusest ja lennundusest.

“Maikuus tegin oste põhiliselt kolmes sektoris, mis minu jaoks sel hetkel kõige rohkem tugevust näitasid: tehnoloogia, finants ja tööstussektor,” avas Tamm. “Kolm kõige nõrgemat sektorit, milles mul pikaajalisi positsioone pole, on minu analüüsi hinnangul hetkel tervishoid, energia ja kinnisvarasektor.”

Äripäeva raadio hommikuprogrammi intervjuus tõi Tamm välja hulga aktsiaid, mida tema portfellist leiab. Samuti arutles ta, kuidas mõjutab praegune volatiilsus lühiajalise ja pikaajalise portfelli strateegiaid ning kommenteeris aktsiaturu tulevikuvaateid.

Küsis Jaan Martin Raik.