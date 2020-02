Peeter Vahar: koroonaviiruse mõju tarneaheletele võib olla pikaajaline

Koroonaviiruse levik mõjub häirivalt globaalsetele tarneahelatele, põhjustades seisakuid kaupade liikumises, mis omakorda on toonud kaasa hoogsa hinnatõusu lennutranspordis, kirjutab Balti Logistika müügijuht Peeter Vahar Äripäeva sõsarportaalis logistikauudised.ee.

Peeter Vahar. Foto: Balti Logistika

Praeguseks on suuremas osas Hiina piirkondades tootmistegevus ja transpordi korraldamine lubatud mõningate piirangutega või ilma piiranguteta, kuid tavapärase rütmi ja tootmisvõimsuse saavutamine võtab aega, selle poole liigutakse järk-järgult. Erandiks on endiselt Wuhani piirkond, mis on karantiinis ja kaubavahetust selle piirkonnaga ei toimu. Olgu veel öeldud, et Hongkong pole kaubavahetust muu maailmaga piiranud, kuid olukord Hiinas mõjutab tugevalt veoruumi kättesaadavust ka Hongkongis.