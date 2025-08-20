Tagasi 20.08.25, 17:00 Raadiohommikus: taskukohasemad korterid ning kahe riigifirma tüli Neljapäeval räägime raadiohommikus Tallinna taskukohasest kinnisvarast ja riigifirmade omavahelisest tülist. Lisaks räägime häid tulemusi tegeva ettevõtte juhiga ja ettevõtlusest maapiirkondades.

Analüütiku teatel on tallinlased sel aastal saanud soetada endale suuremaid kortereid kui aasta tagasi. Teemat avame neljapäeval hommikuprogrammis.

Foto: Liis Treimann

Tallinlased on sel aastal saanud soetada endale suuremaid kortereid kui aasta tagasi, väitis oma analüüsis Swedbanki analüütik Marianna Rõbinskaja. Neljapäeva Äripäeva raadio hommikuprogrammis räägime Rõbinskajaga teises kvartalis kinnisvaraturul toimunud muutustest ning sellest, millised trendid jätkuvad aasta teisel poolel.

Hommikuprogrammi külalisteks on veel regionaal- ja põllumajandusminister Hendrik Johannes Terras, kellelt uurime riigifirmade Elron ja Eesti Raudtee vahel puhkenud konflikti tagamaid ning lahendusvariante.

Modera juhi Janek Prümmeliga teeme juttu ettevõtte rekordiliselt heade majandustulemuste põhjustest ning ettevõtte laienemisplaanidest Euroopas, Kataris ning Ukrainas.

Artikkel jätkub pärast reklaami

Artikkel jätkub pärast reklaami

12.00-13.00 “Kinnisvaratund”

Saates räägime Läti eluasemeturust. Külas on LVM Kinnisvara tegevjuht Ingmar Saksing ja Reterra Estate’i tegevjuht Reigo Randmets. Mõlemad märkisid, et Läti kinnisvaraturg on põnev väljakutse ja seal on palju potentsiaali. Saatejuht on Siim Sultson.

13.00-14.00 “Äri Eestimaal”

Külastasime Andre Juustufarmi, mis on hea näide ettevõtmisest, kus on õnnestunud luua rahvusvaheliselt hinnatud bränd, mis säilitab samal ajal ka kohalikku toidutraditsiooni. Saates räägime Andre juustufarmi perenaise Erika Korolevaga pereettevõtte võludest ja valudest, miks nad juustu rohkem ei tooda, kuigi võimekus on ja palju muud. Saadet juhib Ireene Kilusk.

15.00-16.00 “Investeerimisportfell 2030”

Külas on INVL Family Office Eesti investeerimisstrateeg Rait Kondor, kes annab põhjaliku ülevaate USA ja Euroopa aktsiaturgude väärtustasemest. Räägime president Donald Trumpi ettearvamatuse mõjust ning uurime, mida tooks turgudele Venemaa sõja lõpp Ukrainas. Samuti toob Kondor välja imelisse seitsmikusse kuuluvate ettevõtete tugevused ja nõrkused ning selgitab, miks peaks seitsmiku asemel rääkima hoopis kuuikust. Saate teises pooles tuleb juttu, millistel ettevõtetel ja sektoritel peaks silma peal hoidma Euroopas. Saatejuht on Merian Tiirats.

Kuula Äripäeva raadiot Tallinnas ja Harjumaal 92,4 MHz, Tartus 97,7 MHz, Pärnus 91,9 MHz, Haapsalus 96,0 MHz, Saaremaal 101,7 MHz, Ida-Virumaal 94,6 MHz, Raplamaal 101,8 MHz ja Järvamaal 104,3 MHz.