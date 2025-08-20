Raadiohommikus: taskukohasemad korterid ning kahe riigifirma tüli

Neljapäeval räägime raadiohommikus Tallinna taskukohasest kinnisvarast ja riigifirmade omavahelisest tülist. Lisaks räägime häid tulemusi tegeva ettevõtte juhiga ja ettevõtlusest maapiirkondades.
- Analüütiku teatel on tallinlased sel aastal saanud soetada endale suuremaid kortereid kui aasta tagasi. Teemat avame neljapäeval hommikuprogrammis.
- Foto: Liis Treimann
Tallinlased on sel aastal saanud soetada endale suuremaid kortereid kui aasta tagasi, väitis oma analüüsis Swedbanki analüütik Marianna Rõbinskaja. Neljapäeva Äripäeva raadio hommikuprogrammis räägime Rõbinskajaga teises kvartalis kinnisvaraturul toimunud muutustest ning sellest, millised trendid jätkuvad aasta teisel poolel.
Hommikuprogrammi külalisteks on veel regionaal- ja põllumajandusminister Hendrik Johannes Terras, kellelt uurime riigifirmade Elron ja Eesti Raudtee vahel puhkenud konflikti tagamaid ning lahendusvariante.
Modera juhi Janek Prümmeliga teeme juttu ettevõtte rekordiliselt heade majandustulemuste põhjustest ning ettevõtte laienemisplaanidest Euroopas, Kataris ning Ukrainas.
Kagu-Eesti ettevõtja Põim Kamaga räägime takistustest, mis muudavad maapiirkondades ettevõtlusega tegelemise keeruliseks.
Äripäeva arvamustoimetuse juhil Neeme Korvil palume hinnata president Alar Karise Eesti taasiseseisvumispäeval peetud kõnet.
Hommikuprogrammi juhib Aivar Hundimägi ja uudiseid toimetab Joonas-Hendrik Mägi.
Saatepäev jätkub viie saatega:
10.00-11.00 “Sisuturundussari: Password”
Turunduse edu ei peegeldu ainult tuntuses või nähtavuses meedias. Brändi kasvatamine ja äriline mõju nõuavad täpsemat analüütikat, õigete mõõdikute valikut ja ostjate arvu suurendamist. Kuidas mõõta turundust nii, et see päriselt ärile väärtust looks, räägivad Initiative’i tegevjuht Indrek Soom, turu-uuringute juht Kadri Tirs ja Analytical Alley kaasasutaja Karl Mattias Õige. Saadet juhib Hando Sinisalu.
11.00-12.00 “Globaalne pilk”
Äsjasest Donald Trumpi ja Vladimir Putini kohtumisest ajendatuna räägime saates Alaskast. Milline on Alaska roll tänapäeva Ameerika Ühendriikides ja milline oli see minevikus, millel põhineb osariigi majandus ja tuntus ning kuidas seonduvad Alaskaga Venemaa ja Ameerika Ühendriikide kontaktid, sellest kõnelevad saates geograaf ja teadusajaloolane Erki Tammiksaar ning Ühendriikides elanud ajakirjanik Kajar Kase. Saatejuht on Lauri Leet.
12.00-13.00 “Kinnisvaratund”
Saates räägime Läti eluasemeturust. Külas on LVM Kinnisvara tegevjuht Ingmar Saksing ja Reterra Estate’i tegevjuht Reigo Randmets. Mõlemad märkisid, et Läti kinnisvaraturg on põnev väljakutse ja seal on palju potentsiaali. Saatejuht on Siim Sultson.
13.00-14.00 “Äri Eestimaal”
Külastasime Andre Juustufarmi, mis on hea näide ettevõtmisest, kus on õnnestunud luua rahvusvaheliselt hinnatud bränd, mis säilitab samal ajal ka kohalikku toidutraditsiooni. Saates räägime Andre juustufarmi perenaise Erika Korolevaga pereettevõtte võludest ja valudest, miks nad juustu rohkem ei tooda, kuigi võimekus on ja palju muud. Saadet juhib Ireene Kilusk.
15.00-16.00 “Investeerimisportfell 2030”
Külas on INVL Family Office Eesti investeerimisstrateeg Rait Kondor, kes annab põhjaliku ülevaate USA ja Euroopa aktsiaturgude väärtustasemest. Räägime president Donald Trumpi ettearvamatuse mõjust ning uurime, mida tooks turgudele Venemaa sõja lõpp Ukrainas. Samuti toob Kondor välja imelisse seitsmikusse kuuluvate ettevõtete tugevused ja nõrkused ning selgitab, miks peaks seitsmiku asemel rääkima hoopis kuuikust. Saate teises pooles tuleb juttu, millistel ettevõtetel ja sektoritel peaks silma peal hoidma Euroopas. Saatejuht on Merian Tiirats.
Kuula Äripäeva raadiot Tallinnas ja Harjumaal 92,4 MHz, Tartus 97,7 MHz, Pärnus 91,9 MHz, Haapsalus 96,0 MHz, Saaremaal 101,7 MHz, Ida-Virumaal 94,6 MHz, Raplamaal 101,8 MHz ja Järvamaal 104,3 MHz.
