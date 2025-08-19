Tagasi 19.08.25, 13:34 Tauri Alas: poliitik tahaks II samba kinni panna, abiks võtab ta õunad ja apelsinid 23 aastat eksisteerinud II pensionisammas ei kutsunud esile automaksu ega käibemaksutõusu, see-eest on endale tagavara korjata suutnud rahvas poliitikule otsene oht, kirjutab investor Tauri Alas.

“On narr arvata, et II samba likvideerimisega saaks automaksu ja käibemaksutõusu probleem likvideeritud. Poliitikutel on alati raha puudu ja II samba kaotamisest vabanev raha on analoogne külma ilmaga püksi pissimisega,” kirjutab investor Tauri Alas.

Foto: Raul Mee

Isamaa poliitik, Tallinna abilinnapea Kristjan Järvan kirjutas Eesti Päevalehes ilmunud arvamusloos , et aeg on II pensionisammas kinni panna ning selle arvelt kaotada automaks ja langetada käibemaksu. Nii jäävat raha ka Eestisse ja toetaks siinset majandust.

Järvaniga tuleb nõustuda maksufestivali osas – see tuleb lõpetada ja saavutada maksurahu! Küll aga ei saa kuidagi nõustuda ettepanekuga II samba süsteem ära lõpetada.

Järvan avab oma mõttekäigu klassikalise võttega, millega püüab naeruvääristada võimalike kriitikute vastust, et ta võrdleb II samba tootlikkusest rääkides õunu ja apelsine. Paraku tulebki võrrelda võrreldavaid asju, kuid seda pole Järvan teinud. Näiteks pani ta oma loos ühele graafikule kokku inflatsiooni, II samba, Eesti majanduse, keskmise palga, S&P 500 aktsiate hinna, Tallinna korteri ruutmeetri hinna, I samba ja kulla hinna muutuse.

Probleem on selles, et pensionisüsteemis kogutakse raha igakuiselt ning eile või kaks aastat tagasi säästetud summad ei mängi rolli graafiku alguspunkti suhtes. Oluline on ainult ja ainult see summa, mis vaatlusaluse perioodi alguses oleks olnud võimalik investeerida.

Kuidas investeerida inflatsiooni?

Oletame, et meil oli 2002. aastal võimalik “investeerida” kõikidesse Kristjan Järvani graafikul viidatud objektidesse 100 eurot. Panin investeerimise meelega jutumärkide vahele, sest inflatsiooni või I sambasse pole võimalik reaalselt investeerida. Inflatsiooni ehk hinnatõusu näitab sisuliselt kokkulepitud ostukorv ja seal olevad munad-piimad-saiad on ammu hapuks läinud, rääkimata sellest, et arvestusmeetodid on vahepeal muutunud ehk muna-piima-saia asemel võib praeguseks olla juba muna-piim-leib.

I sammas on aga lihtsalt lubadus, et kui kunagi pensionile peaks minema, siis 2002. aastaga võrreldes saab selle protsendi võrra nominaalväärtuses eurosid rohkem kätte. Keegi I sambasse midagi spetsiaalselt sinu jaoks täna ei kogu, kui sa ei ole just pensionil. I sammas on maksumaksjatelt kokku korjatud maksutulu, mis tänastele pensionäridele igakuiselt pensioniks makstakse. Põhimõtteliselt on kuu lõpus I samba kassa alati tühi.