  • 20.08.25, 19:07

Tuntud USA rõivabränd lahkub New Yorgi börsilt

Eestiski kauplusi pidav USA rõivabränd Guess ostetakse New Yorgi börsilt preemiaga välja.
Mitut tuntud kaubamärki haldav firma Authentic Brands on teinud 16,75 dollarise ülevõtupakkumise kõigile Gussi aktsiaile, mis ei ole firmat kontrollivate isikute käes, nagu asutajad Maurice ja Paul Mariano ning tegevjuht Carlos Albertini. Reeboki, Quicksilveri ja Championi omanik Authentic Brands saab endal 51% Guessist.
See teema pakub huvi? Hakka neid märksõnu jälgima ja saad alati teavituse, kui sel teemal ilmub midagi uut!

