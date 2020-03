Juristide nõuanne: mida teha, kui töötajal on koroonaviiruse kahtlus?

Foto: Andras Kralla

Kui tööandja kardab, et töötajal võib olla koroonaviirus, on tal õigus nõuda, et töötaja tööle ei tuleks, kuid tal ei ole õigust nõuda, et töötaja vormistaks puhkuse või võtaks haiguslehe, kui haigusnähud puuduvad.

Soraineni advkokaadibüroo partner Karin Madisson ja advokaat Nele Suurmets vastavad tööandjate seas enam esile kerkinud küsimustele.