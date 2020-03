Palm: Rootsil on vahendeid majanduse turgutamiseks

Luminor Eesti peaökonomisti Tõnu Palmi sõnul on Eesti eksport paljuski sõltuv Rootsi ekspordist. Foto: Andras Kralla

Rootsi majanduse käekäigul on ka Eesti majanduse üle tugev mõju ning sõltuvus väliskaubandusest suur, kuid riigil vähemalt praegu on küllaldaselt vahendeid majanduse turgutamiseks, kui majanduskasvu peaks koroonaviirus pärssima.

"Rootsi on eeskujulik riik fiskaalpoliitika osas ja kiirema kasvuga aastatel on hoitud eelarvet ülejäägis, nagu peab, mistõttu on makstud tagasi riigivõlga. 2015. aastast on riigivõlg SKTs (sisemajanduse kogutoodangus – toim) vähenenud koguni 10 protsendipunkti võrra tasemele 35% SKTst," selgitas Luminori panga Eesti analüütik Tõnu Palm.