Koroonaviiruse levik võib Eesti majanduskasvu 40 protsenti kärpida

Välisturistide arvu kahanemine võib kõige suurema põntsu Baltikumis anda just Eestile. Foto: Liis Treimann

Olenevalt koroonaviiruse laiema leviku mõjudest majandusele ootab Eesti tänavust majanduskasvu Swedbanki analüütikute hinnangul kahanemine 0,3–1 protsendipunkti võrra, võrreldes varasemalt oodatud 2,4 protsendiga.

Balti riike laiemalt mõjutab viiruse levik läbi kolme põhilise kanali. Kõige olulisem neist on tõrked väliskaubanduses, mis omakorda mõjutab enim Eestit ja Leedut, kus ekspordi osakaal majandusest on suurem. Aga Eesti on haavatav ka läbi impordi, sest 7,3 protsenti sisseostetud kaupadest tuleb Hiinast, millest kaks kolmandiku on kasutuses tööstuses, märgivad Swedbanki analüütikud.