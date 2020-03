Jaanus Juss: majandus pausile! Parem paar kuud kannatust, kui aastaid kestev piin

Kui kliima soojenedes jää sulab, ei lahenda asja jääkarude raseerimine. Ka valitsuse majandusmeetmed keset koroonakriisi on pealtnäha jõulised, kuid puudulikud, kirjutab Telliskivi Loomelinnaku asutaja ja juht, Solaris Keskuse juhatuse esimees Jaanus Juss.

Jaanus Juss. Foto: Eiko Kink

Osaline, justkui mõistlikku tasakaalu taotlev lähenemine, tekitab hoopis kestvamaid probleeme. Lisaks inimkadudele ning tervishoiusüsteemi laastamisele on oht, et lühiajalise mugavuse nimel riskitakse doominoefektiga, mille mõju Eesti majandusele, maksutuludele, töökohtadele ja inimeste hakkamasaamisele kestab aastaid. Ainus viis kriisi majanduslikke mõjusid piirata on ajada hädad korraks hullemaks.