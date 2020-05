Kolme mehe ettepanek: Eesti ülikoolidest saagu riskiinvestorid

Teaduspargi Tehnopol äriarendusjuht Martin Goroško, füüsik Andi Hektor ning Teaduspargi Tehnopol finants- ja administratiivüksuse juht Kert Kaljula Starshipi pakirobotitega. Foto: Andras Kralla

On aeg võtta eeskuju maailma ülikoolidest ja luua Eestis era- ning ülikoolide kapitalil põhinev teadusmahukas investeerimisfond, pakuvad füüsik Andi Hektor, Teaduspargi Tehnopol finants- ja administratiivüksuse juht Kert Kaljula ning Teaduspargi Tehnopol äriarendusjuht Martin Goroško Äripäeva essees.

Ülikoolid on läbi viimase kahe sajandi olnud suurimad läbimurdelise tehnoloogia loojad. Idee teekond ülikoolist ettevõtlusse on aga konarlik. Selle raja silumiseks on tehtud palju, alates ülikoolide ettevõtlusüksustest kuni inkubaatorite ja kiirenditeni välja. Aeg on küps selleks, et meie ülikoolid astuks investeerimisturule.