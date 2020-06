Kas tasub vahetada töötasu optsioonide vastu?

Indrek Ergma, Maris Alt. Foto: Erakogu

Tööandjad on otsinud koroonakriisis esmaseid kriitilisi lahendusi ja kasutatud maksimaalselt riigi abimeetmeid, kuid need on tähtajalised ja näiteks töötukassa puhul lõpevad need juuni lõpuga. Kas uues faasis võiksid appi tulla optsioonid, selgitavad vandeadvokaat Indrek Ergma ja advokaat Maris Alt (advokaadibüroo PwC Legal).

Eelmise suure kriisi ajal suhtusid paljud ettevõtjad tööjõukulude kärpimisse üsna agressiivselt ja nägid sageli lahendusena masskoondamisi. Kriisi möödudes pidid seega paljud tõdema, et töötajate lojaalsus on madal ja uute töötajate leidmine keeruline. Seetõttu tasuks tänase kriisi puhul põhjalikult kaaluda, kas koondamistele on olemas ka mõni hea alternatiiv, ning võita seeläbi hoopis töötajate suurem lojaalsus.