Martin Goroško: innovatsioon – ellujäämiseks hädavajalik luksuskaup

Oleme jõudnud ettevõtluse Maslow’ püramiidi esmatasandile, kus tuleb keskenduda ellujäämisele, üheks selliseks ellujäämise aluseks on innovatsioon, kirjutab Tehnopoli äriarendusjuht Martin Goroško.

Eriolukorrast väljumine ja sellega kaasnevad väljakutsed on praegu ühed olulisemad teemad ettevõtete laual. See on väga huvitav ja õpetlik aeg. Me kõik suutsime loogiliselt ette prognoosida, mis valdkonnad kõige rohkem pihta saavad. Samas, kui vaadata sektoripõhiselt, näeme erisusi ka seal – osa ettevõtteid sai rohkem räsida, teistel läks kergemini ja on ka neid, kes pidid oma tegevuse lõpetama.