Uuringud: koroona toob tehinguturule uusi suundi

Egert-Gerret Kreek, Raul Ruubel. Foto: Erakogu

Tehingute teel strateegilise või finantsilise edu saavutamine on ettevõtete omandajatele viimasel ajal keerulisem, kirjutavad PwC Eesti tehingute nõustamise konsultant Egert-Gerret Kreek ja PwC Eesti tehingute nõustamise osakonna juht Raul Ruubel värsketele uuringutele tuginedes.

Koroonakriisist tulenevalt langes M&A (ühinemiste ja ülevõtmiste) tehingute maht 2020. aasta teises kvartalis oluliselt, kuid näha on stabiliseerumise märke nii Eestis kui ka globaalselt ning ilmnemas on uued tehinguturu trendid, millega tuleb arvestada, et iga tehing looks väärtust.