Ursula von der Leyen: aeg on muutusteks küps

Ursula von der Leyen. Foto: Etienne Ansotte

Euroopa taasterahastu näitab liikmesriikide ühtset meeskonnavaimu ning koos roheleppega näitab kontinendi ja kogu maailma tulevikku, kirjutab Euroopa Komisjoni president Ursula von der Leyen.

Kogu ajaloo jooksul on pandeemiad muutnud inimsaatust. Need panevad meid nägema maailma uues valguses ja tuletavad meelde, kui väärtuslikud on paljud kõige lihtsamad asjad meie elus – alates igapäevatoimingutest kuni pereliikmete kallistamise ja vabas looduses viibimiseni. Samuti seavad need kahtluse alla meie senised tavad ja sunnivad otsima paremaid lahendusi. Samal ajal aga annab see meile ka võimaluse oma tulevikku ümber kujundada.