Heikki Mäki: tööjõupuudus peletab investorid Eestist eemale

Heikki Mäki. Foto: Andras Kralla

Kõige kriitilisem tegur, et Eestisse rohkem välisinvesteeringud saada, on tööjõu saadavus. Julgemalt tuleks kasutada renditööjõudu ning mitte piirata välisspetsialistide rakendamist, kirjutab Eestis tegutseva rahvusvahelise ettevõtte Finesta juht Heikki Mäki.

Kvalifitseeritud tööjõu puudus on Eesti konkurentsi piiranud juba pikemat aega. Seda on näidanud läbi mitme aasta nii Välisinvestorite Nõukogu (FICE) uuringud kui kinnitanud Eesti teadlased. Paindlik tööjõu saadavus on oluline riigi ja ettevõtete konkurentsivõime tõstmiseks. Selleks, et äris tekkivatele võimalustele kiirelt reageerida – võita juurde turgu ja kliente –, on vaja vaadata suuremat pilti. See, et Eestis välistööjõu kasutamist jõuliselt piiratakse, on välisinvestorile täiesti arusaamatu ja annab signaali, et riik piirab tahtlikult ettevõtlust.