Indrek Nurmits: õpime olema ausad enda ja teiste suhtes

Indrek Nurmits. Foto: Erakogu

Kõik eduretseptid peaksid algama oma võimaluste kaardistamisest, teiste aktsepteerimisest, ühesõnaga, diplomaatiast, kirjutab ettevõtja Indrek Nurmits arvamuskonkursile Edukas Eesti saadetud artiklis.

Edu saavutamine eesmärkide püstitamisel sõltub omaenese ego taltsutamisest, aga sellestki, kuidas on eelnevast teekonnast õpitud, mida muudetud, milliseid võimeid edasi arendatud. Kui mullu käis ühiskondlik debatt, kes, mida ja kus võib öelda, siis loodame, et tänavu saame kohe kohapealt minema ega pea sellele auru panema.