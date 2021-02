Kristo Reinsalu: rohelennundus teeb meid rikkaks

Kristo Reinsalu. Foto: Liis Treimann

Roheleppe üks nurgakivi on keskkonnasõbralike lennukite, sh uute tehnoloogiate arendus ja tootmine, mis võiks osaliselt toimuda Eestis, kirjutab Eesti lennundusklastri juht Kristo Reinsalu ajaveebis.

Möödunud nädalavahetusel kahe tippjuhiga toimunud arutelu käigus kõlas anekdoot. Mida on ühist Jeesusel ja tänapäeva inimesel? Vastus: pikad juuksed, elavad kodus 30. eluaastani ja kui midagi pärast seda teevad, siis see on pigem ime.