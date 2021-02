Marek Mühlberg: aasta, mis muutis kõike. Igaveseks

Marek Mühlberg. Foto: Erakogu

Programmeerimise sektor liigub trendide tuules, mahud on taastunud ja tulevik tundub helge, kirjutab KPMG küberturvalisuse valdkonna äriarendusjuht Marek Mühlberg Äripäeva Infopanga programmeerimise valdkonna kvartaliraportile antud kommentaaris.

On aeg vaadata tagasi möödunud aastale – 2020. aasta läheb ajalukku ning põhjuseid selleks pole vaja kaugelt otsida. On vähe sektoreid, mis pandeemiast puutumata oleks jäänud. COVID-19 tõi välja selge digitaalse lõhe ettevõtete vahel, kes on investeerinud digitaalsesse tegevusmudelisse, ja nende vahel, kes pole seda teinud. Twilio koostatud uuringu (2020) kohaselt kiirendas viirus digimuutuse tegevusi seitsme aasta võrra ning kõige olulisemaks väljakutseks ettevõtetele kujunes kliendini jõudmine. Piirangute kehtestamise järel asuti kiirkorras ehitama digikanaleid ja uuendama ärimudeleid.

Twilio rahvusvaheline uuring tõi ka välja, et vastanud juhtide enamiku (79%) sõnul on COVID-19 tõttu kasvanud digimuutusega seotud tegevuste eelarved ettevõtetes. 2020. aasta septembris avaldatud KPMG CIO uuringu kohaselt oli IT-kulude mediaankasv 5%.

Esmapilgul tundub see tagasihoidlik, kuid 7% vastanud ettevõtete puhul kasvasid tehnoloogilise võimekuse tõstmise kulud 21–50 protsenti. 11–20 protsendine kulude kasv sai osaks 14% uuringus osalenud ettevõtetest. See tähendab, et teenusepakkuja vaatest olid kätte jõudnud jõulud – tõsi, päris mitu kuud varem kui tavaliselt. Vähemalt nii võiks arvata esmapilgul ja uuringuid seirates.