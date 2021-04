Hannes Astok: tahan jagada oma tulumaksu mitmele omavalitsusele

Hannes Astok. Foto: Erakogu / Andres Teiss

Teen ettepaneku muuta üksikisiku tulumaksu omavalitsusele laekuv osa jagatavaks kahe omavalitsuse vahel, kirjutab E-riigi Akadeemia tegevjuht Hannes Astok arvamuskonkursile Edukas Eesti saadetud artiklis.

Eestis on umbkaudu 100 000 inimest, kellel on rohkem kui üks püsiv elukoht. Korduvaid mustreid on mitmesuguseid, enamlevinuteks linnakorter Tallinnas või Tartus ja aastaringseks elamiseks kohandatud maakodu metsade vahel või siis suurem elamine maakonnakeskus ja väike korter Tallinnas tööpäevade tarbeks. Koroonakriis 2020. aastal muutis uueks normaalsuseks olukorra, kus paljud pered elasid tõepoolest pool aastat ühes elukohas ja teise poole teises.