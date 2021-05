Mihkel Nestor: Soome majandus saab hakkama ka turismita

SEB majandusanalüütik Mihkel Nestor Foto: Andras Kralla

Suletud Soome piir valmistab meelehärmi nii seal töötavatele eestlastele kui siinsetele turismiettevõtjatele, kes Soome klientide naasmist pikisilmi ootavad. Kuigi reisimise taastumist ootavad ka soomlased, siis majanduslikult on neil sellest vähe võita, kirjutab SEB majandusanalüütik Mihkel Nestor.

Eestit on viimastel nädalatel ärritanud Soome valitsuse soovimatus leevendada riiki sisenemisele seatud piiranguid, mis on jätnud kümned tuhanded harjumuspäraselt Eesti ja Soome vahet pendeldavad töörändajad mitmeks kuuks ühele poolele lõksu. Lisaks Soomes tööl käivatele eestlastele on suletud piir elulise tähtsusega probleem hulga turismiga seotud ettevõtjate jaoks. Ilmselt eeldasid neist paljud, et juba üsna kõrge vaktsineerimis¬määr ja parem viiruseolukord lubavad sarnaselt eelmisele aastale piirid taas avada ning Soome turistid pääsevad lõpuks Tallinnasse nädalavahetust veetma ja ostusid tegema.