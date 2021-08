Aivar Hundimägi: Tanker näitas, et kõik pole kuld, mis hiilgab

Aivar Hundimägi. Foto: Andras Kralla

Investeerimisteemalistest kajastustest on viimasel aastal jäänud mulje, et iga loos võidab ehk ükskõik kuhu investeeritakse, ikkagi teenitakse head tulu. Nüüd on aga Eestis olemas üks kainestav näide, mis tuletab meelde ammust soovitust, et investeerida tasub ainult sellist raha, mille kaotusest sul ei ole kahju, kirjutab Äripäeva peatoimetaja asetäitja Aivar Hundimägi.

Eesti käsitööõllemaastiku üks tuntum tegija Tanker kaasas oma tegevuse laiendamiseks investoritelt raha 2018. ja 2020. aastal. Esimeses voorus kaasati raha 345 investorilt ja teises voorus Funderbeami platvormi kaudu 423 investorilt.

