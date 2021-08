Mitte lühikesed käed, vaid piinlik kõrvulukustav argus

Afganistan on taas Talibani kontrolli all. Eestil lasub kohustus ja vastutus teha kõik meist sõltuv nende inimeste turvalisuse heaks, kes on meiega koos panustanud Afganistani julgeolekusse ja kodanikuühiskonda – see algab asüüli võimaldamisest, kirjutab Äripäev juhtkirjas.