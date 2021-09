“Jookse, poega, jõua, poega. Registreeri välismaalane!”

Viktoria Goihinberg. Foto: Erakogu

Sisserände piirarvust on saanud Eesti majandusarengu suurim pidur ning see probleem süveneb. Kvoot sunnib ettevõtjaid jälle valmistuma alandavaks võidujooksuks, kirjutab BLRT Grupi personalidirektor Viktoria Goihinberg.

Ainult laisk ei räägi täna välistöötajatest ja nende panusest Eesti majandusse. Ühed on aastaid püüdnud tõestada, et ilma võõrtööjõuta me hakkama ei saa, teised seevastu kaitsevad oma seisukohta: me ei vaja kedagi – makske rohkem oma inimestele, siis on tööjõuprobleem kadunud; on ka neid, kes teeskevad, et probleemi ei eksisteeri.

