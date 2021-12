Arto Aasa kokkuvõte aastast: sõit Ameerika mägedel, buum ja kriis käsikäes

Eesti Tööandjate Keskliidu tegevjuht Arto Aas Foto: Liis Treimann

Ootan valitsuselt keskendumist päris probleemide ja pikaajaliste väljakutsete lahendamisele, kirjutab Eesti Tööandjate Keskliidu tegevjuht Arto Aas.

Elame müstilisel ja vastuolulisel ajal. Suur osa Eesti majandusest buumib hoolimata sellest, et samal ajal ahistab meid lõputuna korduv koroonakriis, tarneahelate probleemid, tööjõupuudus ja paljude sisendite, seal hulgas elektri- ja gaasihindade plahvatuslik kasv. See kõik võib olla märk meie tohutust paindlikkusest ja kohanemisvõimest, või siis on struktuursemad probleemid alles peitefaasis.

