Arvamused

Heiki Rits: president Karis võib riikliku rätsepa ametiga päris hästi hakkama saada

EVEA president Heiki Rits. Foto: Liis Treimann

President Alar Karise aastapäevakõnes avaldasid eriti muljet lõppsõnad – inimesed ei ole riigi kliendid, vaid elutähtsad organid, ja et kultuur määrab meie iseolemise, kirjutab Eesti Väike- ja Keskmiste Ettevõtjate Assotsiatsiooni (EVEA) president Heiki Rits.

Käisin selle aasta alguses välja mõtte, et Eesti vajab "riikliku rätsepa" ametit, et lõhenenud ühiskond koroonakriisi järel taas kokku õmmelda. Täna arvan, et meil on Vabariigi President, kes selle tööga võiks hästi hakkama saama, kuigi tema ülesanne on kahe uue kriisi võrra keerulisemaks läinud.

