Maie Jõgar: Tallinna distantshariduse kool tagab eesti keele säilimise

Maie Jõgar Foto: Erakogu

Tallinna võiks luua distantshariduse kooli, mille peamine ülesanne on korraldada mitte-eestlastele eesti keele ja eesti keeles teiste ainete osaline õpetamine õpetajate poolt, kelle emakeel on eesti keel, kirjutab Maie Jõgar arvamuskonkursile Edukas Eesti saadetud artiklis.

Eesti riigi edukus sõltub eelkõige sellest, kui hästi suudame me säilitada oma emakeele selles ettearvamatus ja keerulises maailmas. Mitte-eestlasi on püütud erinevaid lahendusi luues integreerida 30 aastat, kuid võib julgelt väita, et see on olnud läbikukkunud üritus. Eelkõige sellepärast, et pole suudetud välja töötada kindlat süsteemi, kuidas, kus ja peamiselt kes korraldab ning ka vastutab eesti keele õppe korralduse eest riigis. Raha jagatakse paljudele organisatsioonidele, aga konkreetseid iga-aastaseid tulemusi ei tooda välja ega püstita ühtegi järgmise aasta eesmärki.

