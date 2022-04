Tarmo Tanilas: vabaneme halbadest sõltuvustest

Tarmo Tanilas. Foto: Jake Farra

Fred Jüssit tsiteerides on eestlane nagu puu väljal: vaatad läänest, on niisugune, vaatad idast, naasugune ja nõnda teistestki ilmakaartest. Meie edukuse vundamendiks on sõltumatus ning võime elada elu, millist soovime, kirjutab Swedbanki investeeringute strateeg Tarmo Tanilas arvamuskonkursile Edukas Eesti saadetud artiklis.

Ukraina sõda ja Venemaa sanktsioonid on paljastanud Eesti majanduse kitsaskohad. Kuigi idanaabriga on vastasseise olnud korduvalt, tabas käesolev kriis meie tarneahelaid ootamatult. Venemaa osakaal Eesti kaupade ja teenuste ekspordis on iga konfliktiga vähenenud, moodustades paar protsenti meie sisemajanduse kogutoodangust.

