Kaido Somelar: raskel ajal kaotavad sooja auru ajajad

AS Ehitustrust juht Kaido Somelar. Foto: Andres Haabu

Rasketel aegadel hinnatakse kõrgelt reaalvara ja tähelepanu pööratakse oskustele, mitte aga “Panso koolile”, kirjutab aktsiaseltsi Ehitustrust juht Kaido Somelar vastuses Äripäeva arvamusliidrite küsitlusele.

Praegu on selline tunne, et muutusi on nii palju ja järjest olnud, et iga uus muutus on natuke nagu normaalne juba. Iseenesest kõlab see õudselt. Niisuguses hinnatõusus, nagu viimased aastad on olnud ja mida veebruari lõpp kordistas, on kindlasti palju kaotajaid.

