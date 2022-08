Gruusia suursaadik: meil on Kuldvillak, mis lahendab Euroopa energiakriisi

Kolchise printsessi monument Batumis. Foto: Cloudy Mountains / Erakogu

Investoritel tasub panustada Gruusia energiasektorisse, kus toodetakse juba praegu ülejäägiga puhast rohelist energiat ning saame tulevikus anda suure panuse Euroopa energiajulgeolekusse, kirjutab Gruusia suursaadik Eestis Archil Karaulašvili.

Me kõik soovime elada puhtas ja turvalises keskkonnas, mille jaoks on taastuvenergia tootmisvõimsuse arendamine otsustava tähtsusega. Suurenev COVIDi-järgne nõudlus, sõda Ukrainas ja energiaturu eripärad on viinud energiahindade tõusuni.

Sisu on kättesaadav ainult tellijale. logi sisse! undefined Telli Äripäev