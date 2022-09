Aimar Ventsel: Kesk-Aasias ja Kaukaasias õiendatakse arveid, sest legend pudenes pulbriks

Etnoloog Aimar Ventsel Foto: Ken Mürk

Kesk-Aasias ja Kaukaasias on praegu vanade arvete klaarimiseks ideaalne aeg. Ning kõik algas sellest, kui Janukovõtš otsustas anda järele Putini nõudmisele saata Berkut tudengeid peksma, kirjutab etnoloogiadoktor Aimar Ventsel.

Läksin kunagi ühe lähedase tuttavaga vaidlema selle üle, kas Krimmiga alanud sündmused on liblikaefekt või on tegemist sündmuste spiraaliga. 2013. aastal otsustasid Kiievi tudengid tulla tänavale meelt avaldama selle eest, et toonane Ukraina president Janukovõtš kirjutaks alla assotsiatsioonilepingu Euroopa Liiduga. Millegipärast otsustas Venemaa president Putin, et tegu on Venemaa-vastase ülestõusuga, mida toetavad Lääne eriteenistused. Ta survestas Janukovõtšit ja too saatis tudengite vastu eriüksuse Berkut.

