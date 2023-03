Veljo Konnimois: õpetajate palgatõusuga peaks olema ambitsioonikam

Ukraina teravilja hinnatõus maailmaturul viib Eesti söödahinnad lakke

Alltech Eesti juhataja Pilleriin Puskar nendib, et söödaturul on hinnad pidevas muutuses, on ju enamik tootmissisenditest börsikaup – teravilja, soja ja rapsi hind ning energia on siin suurimad mõjutajad koos ikka kestva Ukraina-Vene sõjaga. Meie tootjate plussiks on aga võimekus toota ise pea pool loomadele vajaminevast söödast ja seda kodumaise toorainega.

Alltech Eesti juhataja Pilleriin Puskar nendib, et söödaturul on hinnad pidevas muutuses, on ju enamik tootmissisenditest börsikaup – teravilja, soja ja rapsi hind ning energia on siin suurimad mõjutajad koos ikka kestva Ukraina-Vene sõjaga. Meie tootjate plussiks on aga võimekus toota ise pea pool loomadele vajaminevast söödast ja seda kodumaise toorainega.