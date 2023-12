Eksperdid: millistel tegevusaladel on Eesti ettevõtetel suur kasvupotentsiaal?

Bio- ja tervisetehnoloogiate alal võib eeldada ülikoolidest lähtuva, mingi konkreetse tehnoloogia kommertsialiseerimiseks loodud nn spin-off ettevõtluse hoogustumist. Lisaks võivad biotehnoloogia ja tervisevaldkonnast lähtuvad suunad teiste aladega lõikudes võimendada vajadust eksperimentaalarenduse võimekusega spetsialistide järele ka muudel elualadel, märgivad Urve Mets ja Anneli Leemet. Pilt on illustreeriv. Foto: Liis Treimann

Bio- ja tervisetehnoloogiad, teisese toorme väärindamine, puidu keemiline töötlemine – nimekiri tegevusaladest, kus Eestil on potentsiaali kasvada maailmatasemel tegijaks, on mitmekülgne. Ent kui me oma ettevõtete uurimis-arendustegevusalast võimekust ei kasvata, jääme riikide võrdluses sabassörkijaks, kirjutavad OSKA uuringujuht Urve Mets ja OSKA analüütik Anneli Leemet.