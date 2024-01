Piibe Lehtsaar: muinasjutt ettevõtlusvabadusest ja kartellist

"Eesti konkurentsiametile on ette heidetud seda, et amet ei tee võrreldes teiste riikide konkurentsiametitega suuri trahve ja trahvib harva. Ametile antud piiratud ressursside tingimustes on aga põhjendatud küsida, kas õige on suunata teravik trahvimisele või konkurentsivabadust ohustava tegevuse ennetamisele ja lõpetamisele," kirjutab konkurentsiõiguse ekspert Piibe Lehtsaar. Foto: Kaupo Kikkas