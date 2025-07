Tagasi 28.07.25, 09:03 Tesla sõlmis Samsungiga 16,5 miljardi dollarilise lepingu Elektriautotootja Tesla ja elektroonikakontsern Samsung sõlmisid 16,5 miljardi dollari suuruse lepingu kiipide tarneks.

Sõlmitud 16,5 miljardi dollari suurune leping võib Muski vihjete põhjal olla veelgi suurem.

Foto: AFP/Scanpix

Samsung avaldas, et neil on sõlmitud 16,5 miljardi dollari suurune leping, kuid selle teist poolt ei avaldatud. Tesla asutaja Elon Musk aga kinnitas platvormil X, et Tesla on lepingu teine osapool. Lepingu algusajaks on märgitud 2024. aasta 26. juuli ja leping lõppeb 2033. aasta lõpus.