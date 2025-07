Tagasi 27.07.25, 22:47 Pinged maas: USA ja Euroopa Liit jõudsid tariifides kokkuleppele USA president Donald Trump ja Euroopa Komisjoni president Ursula von der Leyen sõlmisid pühapäeval kokkuleppe, mille järgi hakkab enamikule EL-ist pärit kaupadele kehtima 15% USA imporditoll. Sellega välditi kaubandussõja eskaleerumist.

Euroopa Komisjoni president Ursula von der Leyen ja USA president Donald Trump näisid mõlemad kokkuleppega rahul olevat.

Foto: Reuters/Scanpix

„Ma arvan, et see on suurim kokkulepe, mis eales sõlmitud,” ütles Trump ajakirjanikele pärast tunniajalist kohtumist von der Leyeniga Šotimaal. Viimane kinnitas, et 15-protsendiline tollimaks hakkab kehtima ühtlaselt kõikidele kaupadele, vahendas Reuters.