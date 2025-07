Tagasi ST 27.07.25, 17:35 Tippjuhid: kui tahad turuliidriks saada, pead ise tempot tegema Riskijulgust, lennukaid ideid ja kuulamisoskust hindavad juhi töös olulisimaks advokaadibüroo Sorainen Eesti kontori juhtivpartner Kaupo Lepasepp ja Piletilevi PLG tegevjuht Sven Nuutmann.

Soraineni Eesti kontori juhtivpartner Kaupo Lepasepp, Piletilevi PLG juht Sven Nuutmann ja Soraineni vandeadvokaat Mario Sõrm.

Foto: Andres Laanem / Äripäev

Juulikuu „Soraineni sageduse“ saates arutlevad kaks tippjuhti, mida turuliidriks oleva ettevõtte juhtimine tähendab, mida silmas pidada välisturgudele laienemisel ning kuidas head finantstulemused keeruliste majandusolude kiuste koju tuua.

„Ettevõtet juhtima asudes võtan selle kõigepealt enda jaoks tükkideks lahti, et tuvastada mured, millega on vaja põhiliselt tegeleda. Peamine on müügi käivitamine – tuleb aru saada millega ettevõte raha teenib,“ mõtestab Nuutmann lahti juhtimisretsepti, mis on temale erinevaid ettevõtteid juhtides edu toonud.

„Tuleb jälgida konkurente ja olla kogu aeg parem kui nemad. Kui muud moodi parem olla ei oska, siis tuleb lihtsalt rohkem tegutseda. Isegi kui teed alguses rohkem valesti, jõuad ikkagi kiiremini õigete asjadeni. Mõõdukas risk on ainus võimalus arenemiseks, sest riskides tehakse vigu ja vigadest õpitakse,“ lisab Nuutmann, kes peab üheks viimase aja oluliseks töövõiduks Piletilevi pööramist näoga kliendi poole, sest teenuse kvaliteet on võtmetähtsusega.

Fookuse seadmist tipptasemel teenusele, mis omakorda kajastub finantstulemustes, peab oluliseks ka Lepasepp: „Juht ei pea iga lahingut vastu võtma ega iga nurka ettevõttes ära koristama. Soraineni äri on ettevõtjate aitamine – selleks tuleb olla klientide juures, tuleb olla turul. Meie eesmärk on tuua äriliselt nutika õigus- ja maksunõustamisega jõukust Baltikumi piirkonda. Ettevõtte head finantstulemused näitavad, et meil on õnnestunud luua klientidele väärtust.“

Välisturgudele avavad ukse innovatsioon ja hea meeskond

Hetkel sihib Sorainen välisturge peamiselt ettevõttest alguse saanud, aga nüüdseks järjest vähem bürooga seotud iduettevõttega Crespect, mis pakub advokaadibüroodele juhtimistarkvara. „Uutele turgudele laienemise põhiretsept on tugev tiim ja hea väärtuspakkumine, mis seab eesmärgi, miks üldse uuele turule minnakse,“ võtab Lepasepp peamise kokku.

„Üllatavalt palju, mille kohta arvad, et on elementaarne, ei ole tegelikult teise poole jaoks elementaarne. Alati tuleb veenduda, kas sinust saadi aru nii, nagu sa mõtlesid. Ja kui koostöö ei toimi, siis on mõnikord mõttekas kohalikud partnerid hiljem välja osta,“ annab uutele turgudele sisenemise kohta nõu Nuutmann.

Ettevõtjaks saab see, kes tegutseb

Ambitsioonikatele noortele annab Lepasepp nõu tegutseda nii nagu oleksid juba järgmisel karjääriastmel: „Kõige olulisem on proaktiivsus, jõud ja energia! Lisaks tasub meeles pidada, et head juhid põrgatavad oma mõtteid teistega, koguvad sisendit ja langetavad otsuseid selle põhjal. Noorele juhile soovitan kuulata inimesi!“

„Kui tahad silma jääda, tee alati rohkem, kui sinu käest nõutakse. Kui juba oled juhiks saanud, siis palka endast oluliselt targemaid ja pädevamaid tiimiliikmeid – see toob edu sulle ja su tiimile,“ täiendab Nuutmann.

