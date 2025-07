Tagasi 27.07.25, 12:18 Nädala lood: kortermajas kukkus lagi sisse ja krüptoärimees ostis Tallinna lähedal kurikuulsa saare Sel nädalal tõmbas enim Äripäeva lugejate tähelepanu juhtum, kus pealtnäha kenas kortermajas kukkus lagi sisse, kuid muu hulgas sai lugeda ka sellest, kuidas finantstehnoloogiaettevõttes Wise on puhkenud avalik vastasseis.

“Kõik see tuli väga halva üllatusena. Me ei teadnud, et katus võiks nii kehvas seisus olla,” sõnas majja investeerimise eesmärgil korteri ostnud Madis.

Foto: Liis Treimann

30ndates Liina ja Madis (nimed muudetud) ostsid Keilas korteri plaaniga see remontida ja välja üürida. Juulikuu algul sai aga Madis ühelt majaelanikult ootamatu telefonikõne. 12 elanikuga kortermajas kõlas kõva matsatus ja suitsuandur hakkas undama. Naaber kahtlustas, et Madise korteris juhtus midagi halba.

Selgus aga, et paugu sündmuspaik ei olnud Madise ja Liina korter, vaid hoopis ühe majas elava pensionäri oma. “Õnneks ei olnud sel hetkel kedagi korteris. Muidu oleks võinud lõppeda palju hullemini. Politsei oli ukse maha murdnud ja tegeles seal sees olukorraga,” meenutas Madis. Tuli välja, et umbes ruutmeetrine betoonitükk kukkus kolmanda korruse laest alla.

Korterielanik, vanem naisterahvas, viibis õnnetuse hetkel maal poja juures, kuid tema püsiv elukoht on endiselt seesama korter, kuhu ta on praeguseks ka tagasi kolinud. „Nüüd on uks rikutud, lagi rikutud. Lauatelefon oli mul seal koridori peal, see sai ka paugu,“ kurtis proua.

Pika puuga kõige kõrgemaks kujunes pool aastat ametis olnud Enefit Greeni juhi Aavo Kärmas e kuu keskmine tasu. Kärmase kuutasuks tuli 30 000 eurot – kokku teenis ta mullu 177 474 eurot, millest põhitöötasu moodustas 86 474 eurot ja muud tasud 91 000 eurot.

Kärmas kutsuti Enefit Greeni juhatuse liikme kohalt tagasi eelmise aasta 1. juulist ja nõukogu otsusel maksti talle lahkumishüvitist viimase põhitöötasu neljakordses summas. Veel maksti Kärmasele tasu pärast teenistuslepingu lõppemist kehtinud konkurentsipiirangu eest.

Rahasadu: suurärimehed võtsid maksutõusu eel kaks korda rohkem dividendi

Suurärimehed korraldasid eelmise aasta lõpus tulumaksu tõusu eel dividendiralli ning ettevõtete omanikele jagati välja varasemast rohkem raha ‒ kellele kulude katmiseks, kellele preemiaks.

Et ettevõtjad võtsid lausa kaks korda rohkem dividende, kinnitavad maksu- ja tolliameti juriidiliste isikute tulumaksu laekumised. Maksu- ja tolliameti tulude osakonna juhi Madis Laasi hinnangul on tulumaksu laekumise kasv suuresti seotud asjaoluga, et alguses tõusis tulumaks 20 protsendilt 22 protsendile.

„Paljud ettevõtted otsustasid enne maksumäära muutumist jaotada dividende, et jaotatav kasum oleks maksustatud soodsama määraga enne tulumaksumäära tõusu,“ ütles Laas.

Näiteks veel üle-eelmisel aastal vaid 195 000 eurot dividende võtnud suurettevõtja Urmas Sõõrumaa sai enda valdusfirmast U.S. Invest üle 5,2 miljoni euro dividende. Ta tõdes, et see maksutõus oli väikseks tõukeks, et 2024. aastal dividendid välja maksta.

Artikkel jätkub pärast reklaami

kutsub nõukogu plaanidele vastu hääletama Pinged Wise'is: Taavet Hinrikus

Finantstehnoloogiaettevõttes Wise on puhkenud avalik vastasseis ettevõtte nõukogu ja firma ühe kaasasutaja Taavet Hinrikuse vahel. Tüliõunaks on ettepanek viia ettevõtte esmane börsinoteering Londonist USAsse, kuid siduda see hääletus veel olulise aktsionäre puudutava punktiga.

Hääletus pikendaks firma teise asutaja ja tegevjuhi Kristo Käärmanni ning ülejäänud B-aktsia omanike suuremat hääleõigust andvat eristaatust veel kümneks aastaks.

Wise'i nõukogu edastas aktsionäridele Taavet Hinrikuse investeerimisühingu Skaala Investments OÜ avalduse, milles endine juht ja ettevõtte kaasasutaja kritiseerib teravalt ettevõtte plaani ja kutsub kaasomanikke üles selle vastu hääletama.

Ehkki vaidlus toimub teise kaasasutaja Kristo Käärmanniga, märgib Hinrikus, et tegemist ei ole isikliku konfliktiga. „Meil on pikaaegne töine suhe – asutasime Wise’i koos, toimuv ei ole kuidagi isiklik.”