Milremi UGV Type1 mehitamata maismaasõiduk. Foto: Eiko Kink

Professorid: väikeriik võib teha kaitsetööstuses läbimurde

Edukas innovatsioon kaitsetööstuses vajab koostöövõimekust: teiste ettevõtete, ülikoolide ja riigiga, kirjutavad Kaitseväe Akadeemia kaasprofessor Illimar Ploom ja TalTechi ärikorralduse instituudi kaasatud professor Tarmo Kalvet.

Kaitsetööstus on mitmes mõttes erandlik tööstusharu, kus olulisim teistest erapäradest on riigi märkimisväärne roll. Kaitsetoodete peamise turuna on riigid suuresti määranud sektori struktuuri, suuruse ja toimimise. Lisaks on paljudes riikides see tööstusharu rohkem või vähem riigi omandis. Samas on toimunud kaitse- ja tsiviilvaldkondade piiride hägustumine.