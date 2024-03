Advokaadid: kohtulahend pikendab äriühingute ühinemist ja jagunemist

Äriühingute ühinemised ja jagunemised on edaspidi kahe nädala võrra pikemad, kirjutavad advokaadibüroo Cobalt advokaadid Kerli Paasoja ja Elis Toim.

Hiljutises Tartu ringkonnakohtu lahendis leidis kohus, et äriühingute ühinemiste korral ei ole enne seadusest tuleneva ooteaja möödumist võimalik ühinemislepingut heaks kiita. Seega tuleb edaspidi arvestada, et ühinemised võtavad vähemalt kaks nädalat kauem aega. Seda isegi juhul, kui kõik osanikud on ooteajast loobumisega nõus.