Vahemere vaatlus | Kuidas nad seal Lõuna-Euroopas Ukraina sõjast aru saavad? Ega ei saagi

Valdavalt jääb Venemaa sõda Ukrainas lõunaeurooplaste jaoks kaugeks teemaks, umbes nagu eestlastele Kagu- või Lõuna-Aasias toimuv, kirjutab kolumnist Lauri Vahemeri. Ent see ei tähenda, et adekvaatse arusaamaga inimesi ei oleks. Foto pärineb märtsi algusest, kui Vene kogukond Barcelonas mälestas Venemaa opositsiooniliidrit Aleksei Navalnõid. Foto: Zuma Press/Scanpix

Keskmisel maailmakodanikul on raske mõista, et üks riik võib 21. sajandil alustada Euroopas sõda lihtsalt selleks, et territooriumil suuremaks saada, ohverdades seejuures omaenda inimeste heaolu, kirjutab Äripäeva Lõuna-Euroopa kolumnist Lauri Vahemeri.

Üks teema, millest Eesti sõpradega rääkides ikka ja jälle ei pääse, on see, kuidas nähakse siin, Vahemere ääres, sõda Ukrainas ja Venemaa agressiooni. Kas nad ikka saavad aru, mis toimub ja mis on päriselt kaalul? Milline on nende arvamus ja meelsus?

Aus vastus on ehk mõneti üllatav – siinsete kohalikega suheldes pole see teema pea kunagi jutuks tulnud. Kohati on jäänud tunne, et seda sõda siinse inimese jaoks justkui ei eksisteerigi.

Arvamusküsitlused näitavad aga muud ning meie vaatest mitte alati just kõige paremat. Seda isikliku kogemusega kõrvutades ütleksin siiski, et tuntud kõnekäänd “on suur vale ja on väike vale ning on statistika” kehtib pigem siingi.

Teisisõnu: minu kogemuse põhjal pole valdaval enamusel tegelikult väga selget arvamust, sest muud ja pakilisemad probleemid (aga ka rõõmud!) võtavad kogu tähelepanu. Ning kuna Venemaad siinmail otsese ohuna ei tajuta, siis jääbki sõda millekski, mis on siinsele tavakodanikule pigem kauge ja võõras.

Vahemere vaatlus Lauri Vahemeri on endine ametnik ja konsultant, keda töö ja elumere lained on paisanud nii Vanasse kui Uude Maailma. Neil päevil toimetab ta peamiselt Lõuna-Euroopa riikides. Oma Äripäeva veergudel ilmuvad blogis "Vahemere vaatlus" jagab ta kogemusi ja tähelepanekuid riikide ning rahvaste eripärast ning kõrvutab neid Eestiga. Eelmises postituses lahkas ta Hispaania kinnisvara müüti.

Nii et arvamusküsitlused peegeldavad minu hinnangul pigem kohalike pealiskaudset arusaama ja apaatsust kui tugevaid seisukohti. Loomulikult, nii nagu igal pool maailmas, nii on ka siin ullikesi, kes Vene propagandast mõjutatud või lihtsalt naiivsed. Või siis põhimõttelisi peavoolu vastustajad, ükskõik mis teema jutuks ka ei tule (selliseid, olgem ausad, on ju meilgi!). Nagu on piisavalt ka neid, kel toimuvast igati adekvaatne arusaam. Viimane kehtib õnneks ka siinse juhtkonna suhtes.

Uskumatud mõtteavaldused

Rahvusvahelise kogukonnaga suheldes on pilt mõnevõrra teine – sõjast ollakse teadlikud ja tegelikult üsna hästi. Samas, mida aeg edasi, seda rohkem hakkab silma, et nii teadmised kui arvamused sõltuvad paljuski konkreetse inimese päritoluriigist. Ehk siis: mida lähemale Ukrainale ja meie regioonile, seda paremini teatakse ning mõistetakse, mida kaugemalt, seda vähem.

Ent see pole kaugeltki kõik. Ennekõike neilt, kes kaugemalt, on vahel kõlanud mõtteavaldusi, mis kohati tunduvad uskumatud, kuid peegeldavad teataval määral levinud mõttemalle.