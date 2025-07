Vastukaja: Aafrikaga seotud müüte tuleb murda, mitte toita

Nii Aafrikas kui ka mujal kaugetel turgudel on võimalik edukalt äri ajada, esmast nõu ja abi saab välisministeeriumist, kinnitab Eesti suursaadik Keenias ja Lõuna-Aafrika Vabariigis Daniel Erik Schaer vastukajas Äripäevas ilmunud artiklile.

Äripäev kirjutas, et Eesti ärimeestega püüavad diile teha kahtlased kauged partnerid Aafrikast ja Aasiast. Kahjuks toidab see stereotüüpi, et näiteks Aafrikas ei olegi võimalik äri ajada, sest kõik proovivad pahatahtlikult nahka üle kõrvade tõmmata.