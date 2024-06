Ott Aava: enamik idufirmasid ei jää ellu. See on hea

“Iduettevõtte mõte on leida midagi uut, millel on ühiskonnale suur väärtus. Kui idee ei vii eduni, siis pole mõtet sellega edasi toimetada. Mida varem see tuvastatakse, seda kasulikum nii asutajatele, investoritele kui ka ühiskonnale,” kirjutab advokaadibüroo Cobalt tehnoloogiasektori tehingunõustamiste juht Ott Aava. Foto: Krisly Valge [COBALT]