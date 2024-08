Hiljuti vahendas Äripäev uudist, et hooldekodude kett Pihlakodu kasvatas läinud aastal käivet 23% võrra ehk 24 miljoni euroni ja teenis 2,5 miljonit eurot ärikasumit, mis on pea kolm korda enam kui 2022. aastal. Samast artiklist sai lugeda ka seda, et aastases võrdluses on Pihlakodu hooldekodudes toimunud 53%line hinnatõus.