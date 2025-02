Tagasi 03.02.25, 18:16 Enn Tosso: teeme ise veel vingema juturoboti kui DeepSeek! See, et Hiinas on 1000 korda rohkem inimesi kui Eestis, ei tähenda, et siin ei võiks sündida veelgi tõhusam robot kui DeepSeek, kirjutab ajakirjanik Enn Tosso.

“Kui me lepime inglise keele jaoks loodud roboti tekstidega, mis meid üha enam ümbritsevad, siis siin peitub emakeelele veel suurem oht, kui olid kõik venestamised, mille edukalt üle elasime,” kirjutab Enn Tosso. Foto: Zumapress/Scanpix

Kauppalehti arvamustoimetaja Antti Lehmusvirta kirjutab, et kuigi DeepSeeki edu ehmatas ja vihastas USA tehnoloogiahiide, siis konkurentsi tihenemine on tehisintellekti arengule kasulik. Ta osundab, et kui ka DeepSeekil ei õnnestu olla number üks, siis täidab peagi keegi teine selle eesmärgi ning ehitab veelgi tõhusama ja soodsama hinnaga tehisintellektisüsteemi. „Põhimõtteliselt võib see juhtuda kõikjal, ka Euroopas või isegi... Soomes.“